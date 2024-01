Restricció de pas fins a l’abril a Prat de la Creu

El Comú d’Andorra la Vella va informar ahir que a partir d’aquest dimecres i fins a l’abril, el tram de voravia de Prat de la Creu adjacent a la parcel·la de l’antiga plaça de Braus, tot just davant de l’edifici administratiu del Govern, estarà tallat per les obres de reforma que s’estan duent a terme en tota la zona. És per això que des de la corporació es demana que els vianants transitin per la vorera d’enfront fins que finalitzin els treballs d’obra.

Les obres d’ampliació de la part baixa del carrer Doctor Vilanova van començar a l’agost de l’any passat, i tenen un cost estimat de 2,4 milions d’euros. Els treballs tenen l’objectiu de permetre que el carrer disposi en el futur de tres carrils (dos de pujada i un de baixada), així com de voravies més amples en el tram comprès entre Prat de la Creu i l’avinguda Tarragona.

En el marc del mateix projecte també s’habilitarà un carril d’incorporació als carrers Prada Casadet i Prat de la Creu. L’objectiu de la reforma és potenciar i millorar una de les principals portes d’entrada a Andorra la Vella cap a la part alta de l’avinguda Meritxell i el centre històric.