Salva Cornella «suma experiència en gegant» als JJOO d’Hivern

Salva Cornella va disputar la matinada de dimecres el gegant dels Jocs Olímpics d’Hivern de la Joventut de Gangwon (Corea del Sud). L’andorrà va quedar 31è.

Cornella va marcar un crono d’1.41.63 per ser 31è, quan sortia amb el dorsal 41. L’andorrà marcava el 40è temps a la primera mànega, i el 32è a la segona. El guanyador, ahir, va ser el francès Nash Huot-Marchand, amb 1.34.37. Aitor Mulero, el seu entrenador, va explicar que hi van haver dos traçats molt complicats per a un Cornella que no és especialista en gegant: «Li ha costat agafar el ritme», va exposar el tècnic, que també va destacar el fet que el jove esquiador andorrà continuï «sumant experiència en gegant». Finalment, avui es disputa l’última cursa d’aquests Jocs, l’eslàlom.

ÀXEL ESTEVE A ÀUSTRIA / En una altra jornada de la Copa del Món a Schladming que es va celebrar ahir, Àxel Esteve, amb el dorsal 69, no va poder acabar la primera mànega del descens per no arribar a temps a una de les portes. Amb tot plegat, l’andorrà va quedar ‘out’ de la prova, ja que els jutjats van marcar el descens com Did Not Finish (DNF).

CANDE MORENO / Les pistes de Cortina d’Ampezzo, Itàlia van acollir el primer entrenament oficial de descens de la Copa del Món que se celebra aquesta setmana. Cande Moreno va marcar el 41è temps. L’esquiadora andorrana va fer un temps d’1.37.85, a 4.10 del millor registre, que va ser per a la francesa Laura Gauche amb 1.33.75. Moreno va marcar el 37è temps al primer sector, el 33è al segon sector, després el 31è crono, el 51è més tard i el 43è en el darrer sector. Avui hi haurà un segon entrenament de descens. Demà i dissabte són dies de cursa de descens, mentre que el diumenge es tancarà la Copa del Món amb el supergegant.

CAMINAL, OUT / Doble cita de Copa d’Europa a Orcieres (França). Ahir, Jordina Caminal va disputar el descens, on no va poder completar la cursa. A Tarvisio (Itàlia), Pere Cornella va estar present en el segon entrenament. L’andorrana va sortir a per totes però en una de les portes de la part de dalt, després d’un salt, no va poder entrar a la següent porta i va quedar fora de cursa. Així, la victòria se la va emportar novament l’austríaca Emily Schoepf. Avui, Caminal disputarà el supergegant d’aquesta Copa d’Europa de velocitat en què dimarts va sumar nou punts EC en ser 22a.

ROGER PUIG A SUÏSSA / Ahir es va disputar la tercera jornada de la Copa del Món de Veysonnaz, Suïssa, amb Roger Puig a l’eslàlom. L’andorrà no va poder completar la segona mànega.

Puig va enforquillar a la segona mànega després de fer una molt bona primera en què havia acabat 7è. A la segona, però, tot i el bon ritme amb què estava baixant, atacant les portes, en un moment va enforquillar i va quedar fora. Amb tot, l’equip està satisfet de la feina feta, com ho està el mateix esquiador, que va explicar que «després de dos dies de gegant on ha estat més dur moralment perquè no hem aconseguit estar allà on devíem estar, en aquesta cursa d’eslàlom sí estem satisfets tot l’equip. Ha estat una primera mànega on hem estat tàctics i hem deixat córrer on es podia, hem acabat setens i a només 0.40 del podi. A la segona hem anat a per totes, estava sortint una molt bona baixada però cap al tram final he enforquillat, no s’ha arribat, però tot l’equip estem molt satisfets i amb moltes ganes d’afrontar les pròximes curses».