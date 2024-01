L’aeroport d’Andorra-La Seu perd un 16,5% de passatgers

La Generalitat catalana qualifica el 2023 com «l’any de consolidació de la ruta a Madrid», tot i així, van explicar que la xifra més baixa de passatgers correspon principalment «pel mal comportament meteorològic d’alguns períodes del 2023 i per problemes tècnics amb les aeronaus d’Air Nostrum, que van obligar a cancel·lar o desviar un percentatge de vols inusual» a l’aeroport de l’Alguaire, Lleida.

Aeroports de Catalunya va publicar ahir diverses dades estadístiques de balanç, on s’esmenta que l’Aeroport d’Andorra-La Seu ha rebut a 9.380 passatgers. Aquesta xifra suposa un 16,5% dels que va rebre en el darrer exercici.

Per El Periòdic

