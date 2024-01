Candidatura oberta per ser jutge pel Tribunal Europeu

El Govern va aprovar ahir, obrir de nou el període per presentar candidatures per a l'elecció d'un jutge a títol d'Andorra al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).



Aquesta decisió es pren després que l'anterior convocatòria no comptés amb el mínim de tres candidats necessaris per a l'assoliment del procés. La voluntat és renovar el mandat del jutge per Andorra al Tribunal Europeu de Drets Humans, ja que el mandat actual finalitza el pròxim 31 d'octubre del 2024.



Els candidats que ho desitgen han d'anar al Ministeri d'Afers Exteriors abans del dia 16 de febrer a les 15.00 hores. Per poder presentar-se s'han de reunir les condicions següents: tenir la nacionalitat andorrana; tenir menys de 65 anys en data del 13 de maig del 2024; conèixer el sistema legal andorrà i el dret internacional públic; tenir coneixement actiu d'un dels idiomes oficials del Consell d'Europa i coneixement passiu de l'altre (francès i anglès) i gaudir de la consideració ètica més elevada i complir les condicions requerides per a l'exercici d'altes funcions judicials o ser jurisconsults de reconeguda competència. Els jutges són elegits per a un mandat de nou anys i no són reelegibles, i no podran exercir cap activitat incompatible amb les exigències d'independència, imparcialitat i disponibilitat que requereix una activitat exercida a temps complet.



Casal, va voler destacar que "a vegades en un país com el nostre és complicat trobar perfils tan específics" però va comentar s'allargarà el procés fins que permeti el Consell d'Europa. A més, va voler destacar que de moment ja hi ha una candidatura presentada i va voler encoratjar a què altres candidats es presentin en aquesta tasca de "representació judicial del nostre país i que vetlla pels drets humans amb una visió molt més global i que transcendeix les nostres fronteres".