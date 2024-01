El TC denega el recurs del policia que va amenaçar a un company

Davant de tota aquesta situació, el Tribunal Constitucional considera que les paraules que es van intercanviar l’any 2020 van ser dites seriosament i no com una broma entre companys.

Els fets pels quals ha acabat als tribunals és perquè es van trobar els dos agents al garatge de l’edifici administratiu de l’Obac l’octubre del 2020. Els dos agents, junt amb altres companys, estaven al garatge i l’ara condemnat li va deixar anar expressions com ara «moro de mierda» i altres igual o més feridores i, a més, el policia també va amenaçar al seu company de professió.

Davant d’aquests fets l’home va decidir presentar un recurs d’empara davant el Constitucional. Un recurs en el qual l’acusat va comunicar que aquestes expressions era costum dir-se-les en to de broma entre ells.

El Tribunal Constitucional va avalar les sentències del Tribunal de Corts, en primer lloc, i del Tribunal Superior de Justícia, en segon lloc, el qual el van condemnar a 18 mesos de presó condicional per un delicte de discriminació per injúria pública i d’amenaces, segons va informar Ràdio Televisió d’Andorra (RTVA).

Per El Periòdic

