Joves promeses del país: Or per a l’equip Andorra 1 al Trofeu Borrufa

La pista del Canaro va acollir ahir el National Team Event del Trofeu Borrufa, una de les proves que genera més expectació en la qual les delegacions dels països lluiten per equips en un eslàlom gegant paral·lel, un format que transmet emoció i competitivitat. Són descensos eliminatoris amb equips formats per dos esquiadors U14 i dos corredors U16, un noi i una noia per cada categoria, en què van caient els equips fins quedar només un vencedor.

Andorra es fa amb l’or al NTE / En l’edició d’enguany l’equip d’Andorra 1, conformat per Vicky Gallerani (U14), Guillem Rous (U14), Etna Pou (U16) i Jan Visa (U16), es va emportar la medalla d’or del NTE en la final contra l’equip d’Espanya 1 en un duel molt ajustat que va quedar en empat a dos, però que es va endur l’equip del Principat en obtenir una major diferència de temps en les victòries. L’equip de la federació espanyola, conformat per Martí Rives (U14), Gabriel Rodríguez (U16), Laia Cañas (U14) i Jana Borda (U16), es va adjudicar la medalla de plata.

En la petita final per al tercer i quart lloc, l’equip de França 1 es va assegurar la medalla de bronze després d’imposar-se per tres triomfs a u a l’equip de la Gran Bretanya.

Prèviament, l’equip Andorra 2, format per Paula Ledesma (U14), Roc Vila (U14), Ainhoa Piccino (U16) i Jordi Rogel (U16), va estar superat per França 1 en una eliminatòria de quarts de final molt ajustada (2-2) en què també es va decidir el passi a la semifinal per la diferència de temps.

PROGRAMACIÓ PER A AVUI / Avui dijous es disputaran les proves de gegant U14 a la pista Les Canals i l’eslàlom U16 a la Portella del Mig d’Ordino Arcalís a partir de les 10.00 hores del matí. A la tarda, la Plaça Major d’Ordino tornarà a ser el centre neuràlgic del Trofeu Borrufa amb la celebració de la cerimònia de clausura i el lliurament dels darrers premis de la jornada, així com dels vencedors del NTE d’ahir.