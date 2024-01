S'aproven les tarifes de la ITV i del servei de taxi per a l'any 2024 amb l'actualització de l'IPC

S'augmenten en un 4,6% les tarifes de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) pel 2024, l'augment és a causa de la variació percentual de l'IPC de l'any passat. Així doncs, els preus per al 2024 són els de base ja vigents l'any passat incrementats pel valor de l'IPC. Les inscripcions de 1a i 2a revisió que es facin dins del període establert tindran un cost de 24,90 euros mentre que les revisions que es facin fora de termini tindran un cost de 46,60 euros. En paral·lel, el Govern també va aprovar les tarifes i suplements del servei de taxi ordinari interurbà (TOI) que ara s'augmenten en un 4,6% amb la variació percentual de l'IPC de l'any passat.

Per El Periòdic

