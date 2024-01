La CASS cobrirà el 100% de la Fenfluramina

Aquest medicament està indicat per al tractament de les crisis convulsives associades a la síndrome de Dravet en pacients que no han obtingut resposta amb tres fàrmacs antiepilèptics diferents.

La fenfluramina passarà a tenir el 100% del finançament per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Fins ara la CASS només finançava el 75 tot i que el cost mensual va entre 754,36 i 4.200 euros, en funció de la dosi. La síndrome de Dravet, també coneguda com a epilèpsia mioclònica severa de la infantesa, afecta un de cada 16.000 naixements i a Andorra actualment només es coneixen cinc casos d’aquesta malaltia.

Per El Periòdic

