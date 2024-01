Casal: «No deixarem ningú desemparat»

El Govern està convençut de què es trobarà una alternativa per als dos padrins de 74 i 72 anys que previsiblement seran desnonats aquest divendres del seu habitatge situat al carrer Callaueta. Almenys així ho va assegurar ahir el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, després de recordar que des de l'Executiu «no hem deixat mai ningú desemparat i tampoc ho farem amb aquesta família». Casal va voler recordar que en gairebé tots els desnonaments que hi ha hagut al Principat s'ha arribat a una solució abans d'arribar a la data límit.

Per El Periòdic

