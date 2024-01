La bona entesa parlamentària desbloqueja el vial de Sant Julià

El Ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, va anunciar ahir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que l’increment de 100.000 euros a la partida pressupostària per a la construcció del nou vial de Sant Julià de Lòria és gràcies a «l’entesa parlamentària» entre els grups majoritaris, Concòrdia i el ministeri de Territori. Casal, va voler destacar que hi ha hagut un treball intens per part del ministeri de Territori i Urbanisme per poder tirar endavant el projecte.

El ministre Portaveu, també va voler assenyalar que el Govern ja tenia la voluntat d’iniciar el projecte durant aquest any i ho va demostrar explicant que «al pressupost del 2024 ja es contemplava una partida de 450.000 euros per a l’inici de les obres». Dins d’aquest pla pressupostari es considerava la col·locació de mesures de protecció de blocs rocosos i la realització dels estudis necessaris per començar el projecte.

A més, el Govern, també comptava amb diverses partides plurianuals fins al 2027. Per l’any 2025, hi havia pressupostats vuit milions d’euros que també s’incloïen en els comptes del 2026 i el 2027.

Tal com es va informar el dimarts, aquest increment de 100.000 euros es destinarà a la construcció del Túnel de Rocafort permetent iniciar amb antelació les obres i aclimatar la zona .

El Govern preveu tres milions pel Vial de la Massana

El Ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal va explicar que el Ministeri de Territori i Urbanisme té la voluntat d’engegar altres projectes a part del vial de Sant Julià de Lòria. El Govern preveu poder iniciar la desviació de la Massana que s’inclou en el pressupost del 2024 adjudicant tres milions d’euros a més dels cinc milions que el Comú té agendats pel projecte. L’any 2025 l’executiu preveu un plurianual de set milions d’euros. Casal, va explicar que «estem esperant acabar de signar els convenis que cal amb els privats de cara a les properes setmanes o mesos per iniciar les obres de manera molt més visible perquè hi ha una part de la tasca que reprenem de la passada legislatura».