Assandca fa un taller sobre nutrició pel Dia mundial contra el càncer

Assandca torna a organitzar 'La Paella pel mànec', un esdeveniment on ensenyen receptes de cuina per a persones que pateixen càncer. Així doncs, aquest esdeveniment té "l'objectiu de conscienciar i informar sobre la relació que té l'alimentació amb la malaltia, i com amb els nutrients adequats els pacients poden millorar la seva qualitat de vida", va informar el president de l'associació, Josep Saravia, destacant que "fer esdeveniments divulgatius des de l'associació és essencial, i més encara si actuen com una eina que pugui millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen la malaltia".

Aquest taller, doncs, serà el dissabte dia 3 de febrer a la Sala de Congressos d'Andorra la Vella, i hi podran participar 70 persones, tot i que des de la mateixa associació ja s'han reservat la meitat de les places. L'esdeveniment anirà a càrrec de la nutricionista especialista en PNI i nutrició antiinflamatòria, Alice Dènoyers i el CEO d'Imporex Salut, Frank Rodríguez.

El programa de l'edició d'enguany se centra en quatre receptes antiinflamatòries preparades amb aliments de proximitat, ecològics i de temporada, proposats per Dénoyers. I és que tots els assistents podran tastar les elaboracions, ja sigui una crema de carabassa amb pollastre, cúrcuma i gingebre, una amanida de kale amb ceba vermella i bonítol, un paté de fetge de xai amb romaní i timonets i un batut de coco, espinacs i alvocat.