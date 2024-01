Salva la cama gràcies a un tractament amb cèl·lules mare

Ara fa dos anys que l'equip de cirurgians vasculars del SAAS va aplicar un tractament biològic amb cèl·lules mare adultes a una pacient d'uns 50 anys, Esther Sebastià, a qui se li havia diagnosticat una arteriopatia que generava molt dolor i gangrena en una part del dit del peu.

Entre el 2019 i el 2022, el Dr. Gómez i el Dr. Jiménez van realitzar 10 intervencions sense aconseguir millorar la simptomatologia ni revertir la isquèmia. Cellab, empresa biotecnològica andorrana, seguint les indicacions de l'equip mèdic, va produir el tractament cel·lular que va salvar la pacient d'una amputació.

Tal com expliquen els doctors que la van atendre, s'havien utilitzat totes les tècniques possibles: bypass, pròtesis, angioplàsties i trombectomies. I tot i que a l'inici semblava millorar, al cap de pocs mesos la malaltia avançava i el tractament tornava a fallar.

L'Esther no podia treballar ni fer vida normal. Ella mateixa explica que "el dolor que tenia m'impedia fer qualsevol activitat, només podia estar al llit a les fosques amb altes dosis de fentanil. Aquesta situació de viure amb dolor constant em va afectar a nivell personal i familiar fins al punt que sempre estava de mal humor".

Davant l'afectació clínica de la pacient, l'equip de vasculars del SAAS va contactar amb la Dra. Montserrat Salarich, que tenia experiència de tractar pacients amb isquèmia crítica amb cèl·lules mare amb molt bon resultat terapèutic. La Dra. Salarich, partidària en molts casos de la teràpia amb cèl·lules mare en isquèmia crítica, disposa d'una tècnica d'infiltració mitjançant ecografia que aconsegueix mitigar l'evolució negativa i salvar extremitats d'amputacions.

Després d'analitzar el cas, l'equip mèdic van accedir a provar-ho "per evitar l'amputació a través de la cuixa, ja que era l'única possibilitat plantejable després dels tractaments convencionals per treure un dolor que calmava només parcialment amb dosis altes de fentanil", destaca el Dr. Gómez. Davant d'aquesta situació, la pacient va accedir a realitzar el tractament amb cèl·lules mare. "No tenia alternativa. L'única possibilitat de salvar la meva cama d'una amputació era fer el tractament amb cèl·lules mare. Vaig parlar-ho a casa i vàrem decidir provar-ho i confiar que funcionés", explica la pacient.

En el moment del tractament amb cèl·lules mare ja presentava gangrenes a la punta de dos dits del peu, i l'equip mèdic va decidir amputar una part d'aquests dits. Les ferides van curar correctament sense pitjors conseqüències i al cap de pocs dies d'haver rebut la infiltració de les cèl·lules, el dolor va començar a desaparèixer i es va retirar l'analgèsia i els mòrfics. La pacient explica que "després de la infiltració al principi vaig tenir molt dolor. Però a poc a poc, vaig anar millorant i els metges em van anar retirant els mòrfics. Les cures de les ferides van ser molt llargues i doloroses, però al cap d'un any i mig van cicatritzar. Avui faig vida pràcticament normal, faig esport, esquio, i el més important, no tinc dolor. Tinc clar que gràcies a aquest tractament amb cèl·lules mare he salvat la meva cama".