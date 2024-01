Cau el suport a l’Acord d’associació amb la Unió Europea

La casuística de l’Acord d’associació amb la Unió Europea va ser un dels altres eixos vertebradors del segon Observatori del 2023 impulsat per Andorra Recerca + Innovació. En ell, un 29,6% creu que s’ha de negociar un acord com el que s’està fent actualment, mentre que un 29,7% postula per mantenir-se amb l’estatus que ja hi havia fins ara a Andorra. En ambdós casos, es percep un canvi notori respecte en l’evolució percentual comparativa amb el 2022. En aquest exercici, el 42,5% afirmava estar d’acord amb les negociacions actuals, donant-se ara una davallada fins el 30,8%. A l’altre costat de la balança se situa el fet de continuar amb l’estatus que hi ha en l’actualitat, incrementant-se d’un 25,3% a un 37%.

Així i tot, cal destacar que una de les qüestions plantejades per l’AR+I es referia al coneixement de la ciutadania respecte a aquest, afirmant un 28,5% dels enquestats no estar assabentats de les negociacions que s’estan donant avui dia o no comptar amb la suficient informació sobre la gestió duta a terme pel Govern.

Més demanda de la participació ciutadana

L’informe també ha donat espai a l’interès de la ciutadania per participar en la presa de decisions de les qüestions principals del país. Així doncs, un 60,8% creu que l’opinió ciutadana és molt important, mentre que un 13,9% denota tot el contrari. En una mateixa línia, un 69,3% sí que creu que hi ha un interès per part de la gent en participar en les decisions, encara que un 58,3% esmenta que les opinions no són tingudes en compte per part de les administracions. A més, un 47,6% afirma que no es disposa dels mecanismes suficients per fer sentir la seva veu i fer arribar les propostes en qüestió.