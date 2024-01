Extorsions i amenaces de mort en pàgines de contacte

Segons va informar ahir la Policia, darrerament ha rebut més d’una desena de denúncies per extorsions i amenaces de mort a persones que han entrat a pàgines web de contactes.

El mètode de procediment en els casos detectats sempre és el mateix.Primerament, les víctimes hi accedeixen a través d’anuncis falsos, moment en el qual se’ls demanen una sèrie de dades, com per exemple el número de telèfon. Uns dies després, encara que no s’hagi establert cap contacte amb altres persones de la pàgina web, les víctimes reben una trucada o un missatge telèfonic d’una persona que es fa passar pel responsable de l’empresa que gestiona les cites. És a partir d’aquí quan aquest demana als afectats diners pels perjudicis causats, ja sigui per haver ofès alguna dona de la pàgina o per haver-los fet perdre el temps.

La problemàtica no queda aquí, sinó que continua més enllà. A més de la trucada o el missatge exigint el pagament esmentat per mitjà d’aplicacions per fer transferències, els estafadors també envien imatges amb amenaces de mort per intimidar les víctimes, amb l’objectiu que paguin la quantitat establerta.

La Policia deixa ben clar que, en cas que algú es trobi en una situació similar, s’ha de posar en contacte amb ells i, sobretot, no fer cap tipus de pagament. Cal destacar que aquest tipus d’extorsió no és una modalitat nova, sinó que es porta produïnt de forma cíclica arreu del món des de ja un temps. Al darrere de tota aquesta xarxa d’extorsions i amenaces es troben organitzacions criminals que arriben a estafar milers d’euros a les seves víctimes.