Les temperatures tornen a fer rècord en una nova jornada

Andorra va tornar a registrar aquest dijous una nova jornada de rècords amb temperatures màximes superiors als 10 graus en totes les estacions meteorològiques del país, arribant tres d’elles a superar els 20 graus. Els registres d’Engolasters (20,4 graus) i Ransol (16,9 graus) van percebre màxims, mentre que l’estació de les Salines (22,6 graus) es va convertir en rècord absolut de temperatures a Andorra per a un mes de gener.

Segons va alertar el Servei Meteorològic, la temperatura continua desbocada en altura, però mantenint les característiques d’un mes de gener, amb forts contrasts tèrmics entre les solanes i les obagues. Fins ara, el rècord absolut de temperatura l’ostentava l’estació del Roc de Sant Pere des de fa 17 anys, quan es van registrar màximes de 21,3 graus.

Un divendres marcat per la calor

Pel que fa al dia d’avui, les altes pressions continuaran sent protagonistes, però amb una massa d’aire no tan càlida. Tot i així, continuarà fent calor per l’època de l’any en què ens trobem, amb temperatures màximes de 17 graus a Andorra la Vella i a 1.500 metres, i de 7 graus al Pas de la Casa. Les mínimes seran de 4 graus a la capital, de 0 graus a 1.500 metres i de 3 graus al Pas de la Casa.