El segell d’empresa Reserva de la Biosfera, rebut per MoraBanc

MoraBanc va rebre ahir el segell d’Empresa Compromesa amb la Reserva de la Biosfera, en un acte va tenir lloc a la sala del Cim de la Casa de la Muntanya. És un reconeixement públic a l’entitat bancària, la primera que el recull, pel seu compromís amb la sostenibilitat, l’entorn i el medi ambient. I és que la distinció de l’entitat radica a la parròquia d’Ordino, des de 1974 i es fa extensiva a la política del banc en tots els àmbits.

Així doncs, van ser els cònsols d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu els que van lliurar a Mestre aquest segell, i la directora va agrair la distinció del Comú: «el compromís amb l’ESG és un eix transversal per a tot el Grup MoraBanc i hem activat un pla estratègic de 21 accions concretes que faran més sostenible i responsable la nostra gestió i la dels nostres clients i clientes, aportant valor a l’entorn i a les persones».

Així, l’acceptació del segell comporta la promoció i compartició dels valors de la Reserva de la Biosfera d’Ordino en la relació amb els clients i els empleats. Fins ara han estat 10 empreses reconegudes amb aquest segell, des que es va implantar el juny del 2024, totes del sector turístic, hotelers i restauradors.

El comitè d’avaluació que va valorar el dossier presentat per MoraBanc, ha destacat tres aspectes: el compromís cap a un consum responsable, on es prioritza el consum de productes i serveis de proximitat, la utilització de materials reciclats i sostenibles, reduint les emissions de CO2, el compromís a reduir, reutilitzar i reciclar amb la reducció al mínim possible de la generació de residus i el consegüent reciclatge.

MoraBanc és un agent del canvi cap a transició energètica i en aquest sentit treballa per contribuir a la mitigació del canvi climàtic amb el disseny dels productes i serveis que ofereixen als seus clients, que es bonifiquen si es compleixen criteris d’eficiència energètica.