Més de 180 quilòmetres esquiables a Grandvalira Resorts

El sol i les temperatures suaus seran els protagonistes a les estacions de Grandvalira Resorts durant aquest proper cap de setmana. I és que les estacions continuen oferint 185 quilòmetres esquiables, dels quals 119 km. corresponen a Grandvalira, que disposa de 89 pistes obertes, amb els enllaços entre tots els sectors, 67 recomanadors operatius i gruixos de fins a 70 centímetres de neu.

Per la seva banda, Pal Arinsal compta actualment amb 40 quilòmetres esquiables, gruixos de fins a 60 centímetres de neu i el 83% dels remuntadors operatius, entre ells el telefèric que enllaça els dos sectors, així com el nou telecadira Port Negre d’Arinsal, la principal novetat de la temporada.

Per la seva banda, Ordino Arcalís, que aquests dies va acollir el Trofeu Borrufa a Lews Canals i la Portella del Mig, disposa del 75% de les pistes obertes i del 80% dels remuntadors operatius, amb gruixos de neu de fins a 100 centímetres de neu.

Paral·lelament, Grandvalira remarca en un comunicat que el ritme de les reserves continua sent molt bo, sobretot durant els caps de setmana. De fet, els darrers dos caps de setmana s’han assolit rècords de visitants de la temporada, amb més de 50.000 dies d’esquí entre el dissabte i diumenge. Grandvalira preveu que la resta de gener i febrer el ritme d’esquiadors sigui molt similar.

Ambient idílic a les terrasses/ El sol i les temperatures suaus ajudaran al fet que les terrasses de les estacions de Grandvalira Resorts, juntament amb les activacions musicals crearan un ambient idíl·lic durant el cap de setmana.

Festa Bresh i afterparty a l’Abarset/ Un dels punts més calents d’aquesta temporada a GranValira es prepara per a un gran cap de setmana. I és que avui mateix arriba una de les festes més importants de tot l’hivern al local del sector El Tarter de Grandvalira: la Bresh. La coneguda festa d’origen argentí va aterrar la temporada passada prepararà la primera festa de les dues previstes per l’hivern. Dissabte continuarà la festa amb el popular DJ malagueny Cuartero, un dels protagonistes del cartell d’un dissabte complet en què també destaquen Mar-T i Luca Donzelli. El dissabte a més, arriba una de les novetats més esperades de l’Abarset: The Peak, l’afterparty amb convidats especials que allargarà la festa del local fins a les 02.00 hores.

Festes Brugal del Pas de la Casa/ El Cala Bassa Costa Rodona del Pas de la Casa promet un gran ambient après-ski a partir d’aquest dissabte i durant els següents set dissabtes amb les festes Brugal, un conjunt d’actuacions en viu molt visuals amb diferents músiques instrumentals amb una base amb DJ, com ara violí electrònic, percussionistes, saxo electrònic i cantants eivissencs.

Andorra Pass i Forfet Plus +/ Aquest Forfet permet esquiar els tres dominis amb un únic suport i un sistema de pagament per ús. L’Andorra Pass en format multidia també representa una gran opció durant els caps de setmana, ja que permet combinar l’esquiada a diferents pistes.