La bona feina dels joves esquiadors andorrans enalteix al Principat

L’equip Andorra 1 va finalitzar en la segona posició de la classificació general per països amb un total de 285 punts, mentre que l’equip Espanya 1 va estar el vencedor de l’edició d’enguany amb un total de 348 punts. L’equip de França 1 va completar el podi amb una puntuació de 251.

Amb els resultats de la jornada d’ahir, en què l’equip tricolor es va fer amb dues medalles d’or aconseguides per Etna Pou i Júlia Capdevila, la plata que es va penjar Jan Visa i els tres podis d’Ainhoa Piccino, Aleran Mitjana i Paula Ledesma, els joves esquiadors andorrans van finalitzar aquesta edició amb una magnífica actuació que els va comportar un total de nou medalles, entre les quals quatre d’or, quatre de plata i una bronze, i nou podis més — conformats per quartes i cinquenes posicions —.

En aquesta darrera jornada, Etna Pou va sumar un nou or al seu palmarès en l’eslàlom U16 amb una marca d’1’11”83, seguida de Nur Torres (+1.53), de la delegació espanyola, i de la britànica Brooke Baxter (+1.58), que van ser segona i tercera, respectivament. La també britànica Louisa Mcintosh (+2.16) va resultar quarta mentre que l’andorrana Ainhoa Piccino es va fer amb la cinquena posició (+2.93).

En la categoria masculina, Luken Garitano (ESP) es va proclamar el vencedor de l’eslàlom U16 amb un registre d’1’06”75, seguit del corredor del Principat Jan Visa (+0.67) que es va fer així amb una nova medalla de plata. Van completar el podi Harrison Adkins (+1.98) per al Regne Unit, Pablo Echegoyen (+2.67) per a l’equip espanyol, i Joaquin Korte (+3.78) de l’Argentina. Els esquiadors andorrans Max Black (+4.84), Marcel Perez (+4.96) i Bernat Gil (+5.32) es van col·locar al Top10 en la 8a, 9a i 10a posició, respectivament.

En la modalitat U14 de gegant femení, Júlia Capdevila va estar la guanyadora amb un temps d’1’54”74 i va aconseguir així el darrer or de la competició per a Andorra, seguida de ben a prop de la francesa Sarah Mehay (+0.05) que va acabar segona. L’andorrana Paula Ledesma (1’ 57”00) es va quedar a només dues centèsimes de fer-se amb el bronze, que se’l va adjudicar la francesa Elise Wurmser (1’56”98). Va completar el podi l’argentina Ela Varea Montes (+2.49). Vicky Gallerani (+3.70) i Eloa Martins (+4.10), de la delegació andorrana, van entrar al Top10 en 9a i 10a posició, mentre que Jana Ferrer (+4.11) va quedar 11a.

Finalment, en el GS U14 masculí, l’andorrà Aleran Mitjana va acabar en 5a posició (1’54”06) en una prova que es va adjudicar el francès Clément Laugier, que va fer un temps d’1’51”45. El belga Rafael Charbonnier (+1.07) va quedar en 2a posició mentre que Quim Parramon (ESP, +1.52) i Jules Perefarres (FRA, +2=.46) van estar 3r i 4t, respectivament. L’actuació andorrana en aquesta prova va aconseguir tres Top10 més amb Aiden Grard (+2.96), Thomas Breitfuss (+3.16) i Guillem Rous (+3.33) que van finalitzar en sisena, setena i vuitena posició.

CLAUSURA

D’altra banda, a la cerimònia de clausura, també van estar premiats els millors andorrans del Trofeu Borrufa 2024 de la mà de Nord Andorrà. Així, Etna Pou i Jan Visa, de la categoria U16, i Guillem Rous i Júlia Capdevila, d’U14, van ser reconeguts com a millors andorrans de la 32a edició de la competició.

El Trofeu Borrufa va donar per finalitzada la seva 32a edició ahir amb la cerimònia de clausura, que es va celebrar a la Plaça Major d’Ordino, i on es va fer també l’entrega dels darrers premis, corresponents als resultats de la jornada així com a la classificació final del torneig. L’organització va valorar molt positivament l’edició d’enguany en què totes les proves es van poder desenvolupar amb normalitat i en bones condicions, i en la qual els joves esportistes andorrans van fer una bona actuació.