Carla Mijares queda quarta a l’eslàlom NC de Pozza di Fassa

Ahir, Carla Mijares es va reivindicar a l’eslàlom dels Nacionals de Letònia amb la quarta posició final i molt a prop dels seus actuals punts FIS. Mijares va marcar un temps d’1.49.14, 0.85 de la guanyadora, la letona Dzenifera Germane, que es va imposar amb 1.48.29. L’andorrana es va quedar a les portes del podi, a només 0.15 de la tercera posició que va ser per a la italiana Vera Tschurtschenthaler (1.48.99). Amb el resultat, Mijares va marcar 25,73, a prop dels seus actuals 23.00.

L’esquiadora andorrana va marcar el sisè crono a la primera mànega, a 0.94 del millor registre. A la segona mànega va marcar el tercer millor temps, amb +0.62 per ser finalment quarta.

XAVIER CORNELLA A ITÀLIA / Ahir es va disputar a Pozza di Fassa (Itàlia) l’última jornada d’eslàlom, amb una cursa del Nacional de Letònia. Xavier Cornella, entre una alta i bona participació, va ser 15è i va marcar els seus actuals punts FIS.

Cornella va finalitzar amb 1.47.18, a 1.22 del guanyador, l’austríac Jakob Greber, que es va imposar amb 1.45.96. L’andorrà havia marcat la 22ª posició en la primera mànega amb +2.33, mentre que a la segona va fer una gran baixada que el va situar 4t de mànega amb +0.17. Això li va permetre finalitzar 15è a la cursa.

Amb aquest resultat, Cornella va marcar 28.41 punts FIS, gairebé igualant els seus actuals 28.36, el que suposa una gran cursa per a ell donada la participació i el plantejament de la mateixa, segons va explicar el tècnic Greg Ribotto.

ROGER PUIG, OUT / La quarta jornada de la Copa del Món de Veysonnaz (Suïssa) es va disputar amb Roger Puig al supergegant. Però l’andorrà no va poder acabar la baixada perquè la pista estava molt gelada i va quedar out.