La recepta electrònica podria ser una realitat cap a l’estiu. Així ho va explicar ahir la ministra de Salut, Helena Mas, durant la compareixença davant dels mitjans de comunicació per explicar les línies estratègiques i el full de ruta del Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, que tot i que no té una data fixa s’espera que estigui llest en un parell de mesos. La ministra va explicar que «volem disposar de la millor salut els pròxims quatre anys», i per aquest motiu estan treballant conjuntament amb més de 50 representants de l’àmbit sanitari i dels grups parlamentaris: «Tenim al davant la possibilitat de treballar tots els actors implicats de forma conjunta per decidir les vies d’acció que garanteixin que el nostre sistema sanitari continuï sent de qualitat, eficient i sostenible». Mas també va apuntar que ho fan a través del Pacte nacional perquè des del Govern consideren que «les decisions sobre la salut van més enllà de l’àmbit polític».

El Pacte s’ha creat per fer front als reptes que hi ha en el sistema sanitari andorrà, com és l’envelliment progressiu de la població, l’augment de les malalties cròniques, el cost dels nous tractaments i de les noves tecnologies disponibles, la salut mental, i finalment l’eficiència a l’hora de fer inversions i despeses en salut.

Per seguir aquesta línia, des del Ministeri s’ha posat sobre la taula un seguit d’enquestes, processos d’avaluació sobre l’estat de salut al país i la difusió d’uns hàbits de vida saludables, però no només física, sinó també mental i d’addiccions, sexual i reproductiva i d’envelliment saludable. D’aquesta manera, es podrà analitzar la situació actual de la societat i veure quines mancances i necessitats resideixen. La titular de Salut, també va anunciar que el Pacte preveu la revisió i actualització de la cartera de serveis de la CASS, així com el reforç de l’atenció primària a través d’accions com l’adaptació de la Història Clínica Compartida i la millora de l’atenció hospitalària, i va apuntar que tenen pressupostat el desenvolupament del pla funcional de l’ampliació de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, previst pel 2025.

El Pacte també inclou cinc nous textos legislatius com la creació de la Llei d’ordenació del sector farmacèutic, la Llei d’aplicació del Conveni marc contra el tabac, la Llei de l’oblit sanitari i oncològic, la Llei del medicament i un nou text que reguli el funcionament del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

RECEPTA ELECTRÒNICA / La ministra de Salut va explicar que ja han desenvolupat un catàleg de medicaments que ja s’ha posat a prova a alguna farmàcia, i que ara caldrà començar amb la creació del programari i «veure l’evolució i les millores», apuntava Mas, tot afegint que és una prioritat pel Ministeri de Salut i que «tant de bo sigui cap a l’estiu».

UNITAT DE RADIOTERÀPIA / D’altra banda, i preguntada novament per la situació de la radioteràpia a Andorra, la ministra va insistir que no és rendible situar un equipament d’aquestes característiques al país per la mancança de professionals i les persones necessitades. Tot i això, l’Executiu no descarta poder-la fer en una ciutat del país molt més propera perquè els pacients no hagin de fer tres hores de trajecte fins a Barcelona o França per rebre el tractament. Tanmateix, va recordar que des del Govern estan fent un acompanyament psicològic i emocional, tant als pacients com a les famílies, i que se’ls facilita l’estança, les dietes i els viatges.

SALUT MENTAL / La titular de Salut, també va posar en relleu que quan va arribar al ministeri l’any 2019, «el pla integral de salut mental ja era una prioritat d’aquella legislatura». I que tot i que la pandèmia de la Covid-19 va recalcar la importància de la salut mental, ja s’estava desenvolupant amb anterioritat. Mas, per tant, va assegurar que durant aquesta legislatura la salut mental continuarà sent una prioritat i «no és perquè la pandèmia ho ha posat sobre la taula, sinó que ho és perquè és necessari fer aquest canvi d’atenció en la salut mental».

TRASPLANTAMENTS / Finalment, Mas va destacar que una de les prioritats del mandat és treballar en els trasplantaments i la donació d’òrgans i teixits, i en concret en la donació de còrnia, que estarà efectiva els pròxims mesos, una vegada tinguin la regulació europea: «Tenim els professionals formats, tenim tots els integrants d’aquest projecte de donació de còrnia preparats, però ens falta el conveni», va detallar la ministra.