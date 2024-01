Avís per possibles talls a l’accés d’Andorra des de França

Els propers tres dies, 26, 27 i 28 de gener es preveuen talls de circulació a la frontera francoandorrana amb motiu de la manifestació dels agricultors francesos. Els talls es preveu que comencin al voltant de les 10.00 hores i que durin de manera intermitent tot el cap de setmana. La protesta dels agricultors afectarà la carretera RN-22 i es preveuen talls a la frontera francoandorrana. Per aquest motiu, el Govern recomana informar-se a temps real a les xarxes de Mobilitat sobre els possibles talls de carretera que aquest divendres 26 de gener es poden produir a les carreteres franceses d’accés a Andorra RN-22 i RN-320 entre les 10.00 i les 17.00 hores a causa de les protestes dels agricultors. Les autoritats franceses han advertit sobre la possibilitat del bloqueig de la carretera a La Croisade i, per tant, és recomanable disposar de la informació actualitzada abans d’emprendre un desplaçament entre els dos països si es preveu passar pel punt on es pot produir el tall.

Ahir a la tarda la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va expressar la preocupació per les afectacions que pot suposar per a Andorra el tall anunciat al prefecte de la regió veïna, Pierre-André Durand. Els mecanismes d’informació entre les autoritats de banda i banda de la frontera s’han intensificat per fer el seguiment exhaustiu i acurat de la situació, i l’Executiu manté contacte permanent amb la Prefectura de la regió d’Occitània.

Des d’ANDBUS, van emetre un comunicat informant als seus clients, que degut a la manifestació no podran garantir que les línies funcionin amb normalitat.

Cal recordar que els agricultors francesos van organitzar el bloqueig a causa del retard en el lliurament d’ajudes públiques, la subvenció al gasoil agrícola, els preus que imposen les indústries agroalimentàries als agricultors i la implementació de noves normes ambientals que prohibeixen els pesticides.