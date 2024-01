Andorra demana l'alto el foc a Orient Mitjà

Al llarg de la setmana, la delegació andorrana del Consell General a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE), formada per Berna Coma, Cerni Escalé i Susanna Vela, ha participat en les reunions de les comissions de l'APCE celebrades a Estrasburg.



En aquesta sessió d'hivern, l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa ha organitzat un debat d'urgència sobre la situació dels infants a Ucraïna. En concret, s'ha aprovat una resolució amb els vots a favor de la delegació andorrana, per tal de reforçar la cooperació entre els diferents actors per consolidar els esforços per retornar els infants deportats i traslladats per la força als territoris d'Ucraïna ocupats temporalment per la Federació Russa i Bielorussa. En aquest sentit, la plataforma Children of War del govern ucraïnès té informació sobre 19.546 nens deportats, dels quals només 388 han tornat a casa.



Pel que fa a la situació a l'Orient Mitjà, l'APCE ha aprovat una resolució, amb els vots a favor d'Andorra, en què reclama garantir l'alliberament immediat i incondicional de tots els ostatges, així com un alto el foc immediat i prolongat per permetre l'accés complet, ràpid, segur i sense obstacles a l'assistència humanitària per a la població de Gaza. També remarca que és crucial reprendre les negociacions de pau sobre la base d'una solució de dos estats, amb la participació de les parts interessades rellevants i el suport de la comunitat internacional per aconseguir una pau justa i duradora a la regió.



La delegació del Consell General també ha votat a favor d'una resolució per fer front a les tendències negatives de la globalització després de la pandèmia de la Covid-19 i la guerra a Ucraïna. En aquest sentit, es demana aplicar polítiques que promoguin la cohesió i abordin les desigualtats socials, especialment en els àmbits de l'ocupació juvenil, l'educació, la salut pública, la formació i les pensions dignes.



Finalment, s'ha escollit a Berna Coma, com a presidenta de la delegació andorrana a l'APCE. Coma ha estat elegida per ostentar una de les 19 vicepresidències de l'organisme durant els pròxims 12 mesos. Aixi mateix, l'irlandès Michael O'Flaherty ha estat seleccionat com a Comissari de Drets Humans del Consell d'Europa per part de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa per un mandat no renovable de sis anys, el qual s'iniciarà a partir de l'1 d'abril d'enguany.