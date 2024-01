Unes jornades per posar el focus sobre la salut mental dels joves

La jornada «360° a la salut mental dels adolescents» del SAAS va arrencar ahir de la mà de la ministra de Salut, Helena Mas, el cap del servei de Salut Mental del SAAS, Carlos Mur, i el director assistencial del SAAS, Marcos Gutierrez. Van començar amb una presentació liderada per Mas, en la qual va deixar clar que «ara és l’hora de la salut mental» i «és l’hora d’una nova manera d’atendre a les persones i passar d’un model d’atenció clàssic, a un model on la persona és el centre», i alhora prioritzar les necessitats del pacient.

El primer dia va reunir a especialistes de diferents sectors del país i també estrangers, amb l’objectiu de crear «un model d’atenció a la salut mental amb recursos de proximitat» i aconseguir «un acompanyament multidisciplinari», va concretar la ministra.

Tanmateix, Mur va recordar que, des de la pandèmia, «s’han incrementat les derivacions des d’Atenció Primària i Pediatria cap a Salut Mental», ja que «cada dia hi ha nens i nenes més joves, fins i tot de tres i quatre anys». Així doncs, una via de prevenció que hi ha planificada des de l’àrea de Salut Mental, és un calendari d’un projecte basat en un seguit de xerrades per oferir eines als docents dels centres educatius per a la detecció de casos precoços d’alguns trastorns. Mur va aprofitatr per remarcar que algunes problemàtiques adolescents no solament es desprenen de l’àmbit psicològic, sinó també de les variants familiars, socials i laborals.

Sobre la jornada '360° a la salut mental dels adolescents'



La planificació de l'esdeveniment està repartida en dos dies, 26 i 27 de gener: El primer dia ha estat dividit en un seguit de xerrades que han abordat diversos temes que van des de l'ansietat i el TDAH, passant pels casos de TEA i els aspectes legals i forenses, fins a la nutrició i les noves addiccions.



Paral·lelament, aquest dissabte hi haurà la taula rodona 'La coordinació amb els sectors educatius, socials, de justícia i associatius per afegir valor', en la qual participaran diferents membres d'associacions del país com Albatros (TDAH), Joves en Risc d'Andorra i Associació de Familiar per a la Salut Mental, així com directius de l'àmbit educatiu, i integrants del món sanitari i jurídic. Finalment, el dia cessarà amb una conferència sobre les addiccions tecnològiques, duta a terme pel cap de servei de Psiquiatria de l'Hospital Gregorio Marañón (Madrid), Francisco Ferre.