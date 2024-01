Kosovo agraeix a Andorra el suport en l’adhesió al Consell d’Europa

La ministra d’Afers Exteriors de Kosovo, Donika Gërvalla-Schawarz, va agrair el suport d’Andorra en la seva aspiració per esdevenir membre de ple dret al Consell d’Europa durant la seva visita al Principat; «Actualment, estem en el segon nivell del procés, i ens complau comptar amb el suport de la majoria dels països europeus per a l’adhesió» va apuntar Gërvalla-Schawarz.

Per la seva part la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va remarcar que Andorra i Kosovo tenen una molt bona relació bilateral, deguda en part a què Andorra va ser dels primers països que van reconèixer la independència de Kosovo l’any 2011, i des d’aquella època, «hem tingut unes relacions molt estretes en particular amb el marc dels organismes internacionals, on hem compartit punts de vista i posicions», va explicar Tor.

Durant la visita, Gërvalla-Schawarz va demanar al suport del Principat perquè Kosovo vol esdevenir membre del Consell d’Europa, i després de compartir la llarga experiència a Andorra com a membre d’aquesta organització, «li hem manifestat el ple suport des del Principat d’Andorra a aquesta adhesió de Kosovo al Consell d’Europa».

Un altre dels temes que es van tocar durant la reunió de treball d’Afers Exteriors, va ser una possible adhesió de Kosovo com a membre de ple dret a l’Organització Internacional de la Francofonia, tot i que Tor va apuntar que Kosovo encara no ha dipositat la seva candidatura, però es disposa a fer-ho molt aviat.

En el marc de les relacions bilaterals, la ministra va explicar que Kosovo desitjaria estrènyer la cooperació, en particular perquè joves del país puguin venir a fer curtes estades de treball al Principat d’Andorra. En aquest sentit, Tor va explicar que és un tema que s’ha d’estudiar detalladament, ja que «és una oferta que hem rebut avui mateix». Segons detallava Tor, Donika Gërvalla-Schawarz va manifestar que a Kosovo li interessaria compartir l’experiència en l’àmbit de la digitalització, un sector on Tor apuntava que «ells estan avançant bastant en aquest àmbit i, per tant, podrem compartir experiències».

Per altra banda, Gërvalla-Schawarz va mostrar la seva satisfacció pel fet de poder viatjar sense visat als països associats a la zona Schengen. «Per primera vegada he viatjat a Andorra amb el meu únic passaport kosovar i sense necessitat de documents addicionals» va celebrar mentre afegia que «ja és hora que més joves kosovars visitin Andorra, i a la inversa. Tenim molt per compartir i per aprendre els uns dels altres».

La titular d’Exteriors va explicar que «estem molt satisfets d’haver rebut avui a Andorra la ministra», qui també es va reunir amb el cap de Govern, i va visitar el Consell General on la van rebre els síndics generals, i per acabar la visita institucional va tenir una trobada de caràcter més cultural, de la mà de la ministra de Cultura i Esports.

ESTANCES DELS JOVES / La ministra de Kosovo també va proposar durant la reunió de treball amb el Departament d’Afers Exteriors, la possibilitat que els joves del seu país puguin venir a fer una estada a Andorra. En aquest sentit, Tor va explicar que «ho hem d’examinar de manera molt precisa, tant en l’àmbit jurídic, com de temes d’immigració, però el que ens ha dit Kosovo és que disposen d’una bona tradició en el marc de l’hostaleria i la restauració de qualitat, i com que Andorra en moments puntuals necessita mà d’obra en aquest sentit podem examinar de fer venir joves». La ministra va detallar que ha estat una proposta general, que es podria assemblar als acords de work and holidays d’estudiants que poden venir a fer les seves pràctiques en establiments.

Gërvalla-Schawarz es va mostrar molt contenta d’estar a Andorra, ja que «crec que Kosovo i Andorra comparteixen valors i principis molt similars que han permès a les dues nacions lluitar per la història i ser fortes en la seva posició de mantenir la seva independència i creixent en benefici dels seus ciutadans», va manifestar tot afegint que aquesta visita pot contribuir a estrènyer encara més les relacions.

En aquesta línia, la ministra va apuntar que en les pròximes setmanes o mesos, els dos equips estudiaran els detalls d’una cooperació més profunda, ja que «tenim moltes coses per compartir i aprendre els uns dels altres, i fer que les relacions no siguin només excel·lents en l’àmbit polític, sinó que es materialitzin en els intercanvis de les persones».