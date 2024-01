Lezkano: «Ens hem d’adaptar a qualsevol circumstància i partit»

Aquest vespre, el MoraBanc Andorra rebrà a la Bombonera un dels equips catalans de la Lliga ACB, el Joventut Badalona. L’equip visitant actualment està desè en la classificació mentre que els tricolor estan en 12a posició. Així doncs, el Joventut en l’actualitat té un objectiu molt clar, classificar-se pels play off, i per arribar a la novena classificació seria clau guanyar als tricolor. Així ho va explicar ahir en la roda de premsa prèvia al partit l’entrenador del MoraBanc, Natxo Lezkano, va remarcar que: «Està ente els nou millors equips, un es quedarà fora i ells estan allà per lluitar per la competició».

I és que l’entrenador espera fer un bon joc: «estem jugant des de ja fa jornades al nostre joc, amb el nostre ritme i buscant les nostres millors opcions, movent bé la pilota», però «ells volen que juguem d’una altra manera, ens voldran tallar el ritme i que tinguem nosaltres pèrdues». Per això Lezkano va afegir que «ens hem d’adaptar a qualsevol mena de circumstància i partit, i això és clau». I és que va afegir que «hi ha uns partits on som nosaltres els que portem el ritme, però n’hi ha d’altres en què és el mateix partit el que et porta el ritme».

Respecte al Joventut, l’entrenador tricolor va destacar que tenen jugadors d’alta qualitat, i amb l’equip visitant veiem temporada rere temporada com porten jugadors joves molt bons: «Busquets és un d’ells» va remarcar Lezkano, afegint que «a aquest jugador no li importa fer la feina bruta, i després en una altra situació brillar».

D’altra banda, el pivot tricolor, Mihajlo Andric va fer un balanç del camí del MoraBanc en aquesta tercera etapa a l’ACB: «En línies generals hem jugat un molt bon bàsquet, a vegades ens ha costat tancar partits, però últimament estem trobant solucions en aquest sentit». Sobre l’afició del MoraBanc va destacar que «és enorme l’energia que ens transmeten, i és molt important en cada jugada del partit. Aquesta dosi extra de poder ens serveix en grans o mals moments».

Tornada de Thyson Pérez/ L’ala-pivot del MoraBanc torna a la pista després de mesos sense jugar per una lesió. Lezkano va destacar que «en aquest partit ja hi serà», tot i que no sap si jugarà o no, si ho farà durant cinc o durant 25 minuts.