L’FC Andorra tanca la cessió d’Arroyo al FC Liverpool

L’FC Andorra i el Liverpool FC van arribar a un acord per posar punt i final al contracte de cessió d’Anderson Arroyo amb el club tricolor. D’aquesta manera, el defensa colombià no seguirà sota les ordres d’Eder Sarabia i és lliure per buscar un altre equip.

Anderson Arroyo va arribar al Principat aquest estiu després d’aconseguir l’ascens a les files de l’Alavés la temporada passada. Amb experiència a LaLiga també amb el Mirandés, Arroyo ha jugat aquesta temporada 12 partits amb la samarreta tricolor, set d’ells sortint en l’onze inicial. En total, el defensa de 24 anys ha disputat 418 minuts en lliga.