Els talls han provocat cancel·lacions als hotels del Pas de la Casa

Diversos hotels del Pas de la Casa han tingut ja cancel·lacions i estan pendents de si altres clients que tenien la reserva podran arribar. De no fer-ho, asseguren que les pèrdues econòmiques seran força notables i no només per als hotels sinó també per als comerços.

En declaracions a EL PERIÒDIC, la codirectora de l’hotel Kandahar, Elisenda Montaner, ha explicat que els talls de carretera en l’accés al país estan afectant molt, «per accedir a França no hi ha tant problema perquè van deixant passar vehicles, el problema és per accedir a Andorra». Tot i que a l’hotel no han tingut cap cancel·lació, «tenim pendent l’arribada d’un grup de francesos que previsiblement arribaran de matinada, ja que han hagut de fer el tomb i entrar per baix».