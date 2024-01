Els voluntaris del Servei d’Acció Voluntària Social es formen en primers auxilis

Aquest dissabte, nou dels divuit voluntaris que formaran part del Servei d’Acció Voluntària Social han realitzat la primera de les sessions formatives en matèria de primers auxilis i riscos associats a la llar, impartida pels Bombers d'Andorra. El segon grup de voluntaris completaran la formació el pròxim 3 de febrer, la qual té com a objectiu garantir que els voluntaris del Servei tinguin les nocions bàsiques necessàries per desenvolupar la seva tasca en aquest nou projecte.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, han acompanyat els voluntaris a la primera formació. Prèviament a aquests cursos, els integrants del Servei s’han format en l’àmbit de recursos de caire social per treballar la resiliència de la gent gran, així com en matèria d’intel·ligència emocional i empatia per a la seva cura.

Cal recordar que el Servei d’Acció Voluntària Social neix de la col·laboració entre l’Àrea de Serveis Sociosanitaris del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública i l’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb la voluntat de complementar les tasques que es realitzen des del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). Les funcions de la persona voluntària seran donar suport efectiu i real d’acompanyament als usuaris i a les famílies que ho requereixen o que es troben en situació de vulnerabilitat o de solitud.