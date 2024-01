Francisco Ferre apunta noves formes d'addicció tecnològica durant les jornades '360º a la salut mental dels adolescents'

El cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Gregorio Marañón de Madrid, Francisco Ferre Navarrete, ha alertat en el marc de la conferència 'Les addiccions tecnològiques: actualització i nous abordatges' sobre les noves formes d'addicció a les pantalles que estan relacionades amb l'addicció al sexe, a les compres, al joc d'apostes i a les xarxes socials. "No sabem quina tendència hi haurà el 2024, ja que és evident que les xarxes socials no paren d'incrementar-se. Precisament per aquest fet, ara mateix ens preocupa l'accés a la pornografia en edats molt primerenques", ha assenyalat el doctor.



Segons Ferre, aquesta problemàtica s'hauria d'abordar a escala governamental, i a través de la regulació. "M'agradaria deixar clar que les tecnologies són positives, però hi ha una part negativa que hem de controlar" ha destacat, afegint que, a parer seu, no només s'haurien de controlar en l'entorn familiar, sinó també a través de l'administració: "Hi ha llocs web als quals no s'hauria de poder accedir, de la mateixa manera que un nen de 12 anys tampoc hauria de tenir a les mans certs dispositius". En relació amb aquesta qüestió, Ferre ha revelat que, segons un estudi realitzat per Safe Children, un 8,7% dels menors de 10 anys ja ha tingut contacte amb la pornografia.



Pel que fa a aquesta qüestió, el doctor ha deixat clar que, tot i que sempre s'assenyala als pares com a responsables, aquests "només són víctimes d'un món en el qual la pressió per poder accedir a aquesta nova vida virtual a través dels dispositius és una realitat". De fet, tal com apunta Ferre, actualment hi ha dues vides: la presencial que estem compartint en aquest moment i un altre món que fa referència a les xarxes socials. "Aquesta virtualitat de la vida en aquests moments està portant a convertir aquests dispositius en eines tan importants com una part del nostre cos", ha manifestat.



Ferre ha fet també referència al projecte conjunt que desenvolupa l'hospital madrileny juntament amb la unitat de noves tecnologies d'Andorra: "La veritat és que vam treballar amb el doctor Mur. Hi ha molta gent interessada a exportar el model madrileny i també ens han contactat des de Colòmbia i Mèxic" ha mencionat, a la vegada que explicava la novetat que ells han aplicat: "És veritat que funcionem amb una aplicació diferent, però allò que nosaltres hem fet com a novetat ha estat digitalitzat l'accés" ha apuntat. "Simplement amb tenir una targeta sanitària, una persona es pot autocitar amb nosaltres. I això és important perquè passar pel metge de família i haver d'explicar situacions com el fet d'estar patint un tipus de situació com estar-se arruïnant amb les apostes o estar una mica enganxat al sexe pot resultar vergonyós".



Clam per buscar solucions coordinades



La conferència del doctor Ferre ha estat precedida, segons informa l'ANA, per la taula rodona 'La coordinació amb els sectors educatiu, social, de justícia i associatiu per a afegir valor', en la qual han participat diverses representants de la societat andorrana. "Podem dir que hem notat un increment a nivell de menors i adolescents amb problemàtiques de salut mental, sobretot a partir de la pandèmia" ha assenyalat la directora del Departament d'Infància, Adolescència i Joventut, Laura Mas, qui ha destacat el bon funcionament del CREI. "Nosaltres com a associació trobem a faltar el tema de les responsabilitats, sobretot avui que hi ha representants de la fiscalia. Sovint hi ha errors diagnòstics o menysteniments per part d'un ministeri cap a les famílies. És un tema que volem abordar", ha plantejat la presidenta de l'Associació de Joves en Risc d'Andorra, Sandra Cano.



Al seu torn, la fiscal adjunta a la Sala de Menors de la Batllia d'Andorra, Elisabeth Puente, ha insistit que s'ha de defensar el fet que s'escolti als menors amb tots aquells procediments o decisions que s'hagin de prendre i afectin la seva vida. "Crec que les prioritats, actualment, són els tractaments adequats individualitzats i un bon diagnòstic. I sempre l'audiència dels menors, l'audiència de les famílies i la recerca de proves necessàries per poder encetar els procediments que siguin necessaris per ajudar-los" ha afirmat.