Continuen les afectacions als accessos a Andorra des de França

El Departament de Mobilitat ha informat aquest matí que continuen les afectacions als accessos al país des de França a causa de les manifestacions dels protestants instal·lats a l'encreuament entre l'RN-22 i l'RN-320. Així ho han indicat als seus canals de difusió, des dels quals es recomana disposar de la informació actualitzada abans d'emprendre un desplaçament entre els dos països i buscar rutes alternatives tant per accedir a França com per entrar al país, entre elles el túnel de Puymorens.



Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, Mobilitat ha detectat trànsit dens tant a la sortida del Principat per la CG1 a la zona de la Portalada com per l'entrada al país a través de l'N-145 des de les 11.00 hores.