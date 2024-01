Escaldes-Engordany presenta el nou programa d’activitats de l’Empodera’t

El Comú d'Escaldes-Engordany presenta el nou cartell d'activitats que s'emmarca dins l'actual semestre del programa Empodera't. Tallers, ioga, taitxí i una 'masterclass' de defensa personal femenina formen part de la programació d'activitats que tindran continuïtat durant aquest febrer i s'allargaran fins al juny d'enguany.



El pròxim taller que hi ha programat és el de risoteràpia que anirà a càrrec de Silvia Dosta d'AIMARA. La iniciativa, que tindrà un cost de tres euros, es durà a terme el 6 de febrer (20.00 hores) a la Sala Prat del Roure. Seguidament, al 7 de març hi ha programada una 'masterclass' de defensa personal femenina que dirigirà Xavier Herver del Club Karate Xavi. L'activitat també es durà a terme a la Sala Prat del Roure (20.00 hores) i serà gratuïta. A l'abril, Cyrille Ferrandis serà l'encarregada de dur a terme el taller de sabons naturals que es realitzarà a la Llar de jubilats. En concret, el taller està programat pel 18 d'abril (19.00 hores) i tindrà un preu de cinc euros. Un mes després, al maig, el Parc del Roure acollirà, de manera gratuïta, una sessió de ioga a l'aire lliure que anirà a càrrec de Suray Fernández de KULA Ioga. La darrera activitat programada dins d'aquest semestre de l'Empodera't serà la sessió de taitxí a l'aire lliure que tindrà lloc al juny al Parc del Prat del Roure. De fet, es farà una doble sessió (8 i 22 de juny) i serà Manel Méndez de la Federació Andorrana de Wushu i Kung-fu l'encarregat de conduir-la. Aquesta també serà gratuïta.



En el marc del projecte Empodera't ja es va realitzar la primera de les activitats d'aquest 2024 el passat 20 de gener. La sala de manualitats de la Llar de jubilats va acollir el taller sobre art expressiu en què una desena de dones van posar-se sota la tutela de Judit Rodrigo per mostrar els seus sentiments a través de l'art.



El programa Empodera't que impulsa el Departament d'Acció Social, i que tindrà continuïtat durant aquest mandat, està adreçat a les dones i busca l'empoderament individual i col·lectiu. I és que l'empoderament de la dona és un procés de conscienciació, aprenentatge i adquisició d'eines per a la transformació social.