L'aplicació ciutadana de Sant Julià de Lòria rep 167 queixes durant el 2023

El Comú de Sant Julià de Lòria posava en marxa el novembre del 2020 l'aplicació Sant Julià de Lòria Ets tu, una eina que permet a la ciutadania agilitzar la notificació de denúncies, problemes o incidències a la via pública. Al llarg del 2023, la corporació va rebre un total de 167 requeriments a través d'aquest canal, una xifra més baixa que la registrada durant el 2022 (210) i el 2021 (255). Segons s'informava des del Comú, la gran majoria d'incidències –relacionades principalment amb higiene, circulació i urbanisme– s'han resolt favorablement, mentre que hi ha entre quatre i cinc que a hores d'ara encara estan en vies de resolució.

Pel que fa a la higiene i la via pública, el nombre més majoritari de consultes han fet referència a queixes pel mobiliari urbà, brutícia en determinats carrers o assumptes relacionats amb els pipicans de la parròquia. En clau urbanística, les demandes han estat relacionades majoritàriament amb els parcs infantils, sigui perquè hi ha elements de jocs malmesos o per qüestions de neteja. En aquest sentit, moltes de les reclamacions també han girat al voltant de l'estat de les voreres en determinats punts del poble.

En l'àmbit de la circulació, s'assenyala que la gran majoria de les queixes rebudes són solucionades a l'instant tenint en compte que moltes tenen a veure amb vehicles mal estacionats que dificulten el pas. També s'han notificat situacions en què la senyalització s'ha pogut fer malbé arran d'un accident i no s'ha substituït o bé s'ha reclamat el canvi d'algun mirall panoràmic que s'instal·len a les interseccions i que permeten als conductors tenir més visibilitat.

Cal recordar que l'aplicació dona contacte en tot moment amb el Comú i amb el seguiment de la incidència que s'hagi emès, i en el moment que està resolta també es notifica a l'usuari. Els interessats se la poden descarregar de manera gratuïta des de sistemes operatius iOS i Android, informa l'ANA.