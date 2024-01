Medi Ambient rep 124 denúncies durant l’any 2023

El Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat va rebre al llarg del 2023 fins a 124 denúncies, 95 de les quals van ser queixes i avisos telefònics, per correu electrònic o per xarxes socials −que representen el 77% del total− i 29 van ser fotodenúncies −que representen el 23% del total−. El departament, mitjançant la Unitat de Prevenció i Control Ambiental, s'encarrega de la inspecció i del control ambiental en matèria de medi atmosfèric, sorolls, gestió de residus, impactes ambientals, aigües residuals i aigües superficials. També gestiona les denúncies o queixes formulades per la població relacionades amb el medi ambient.

De les 95 denúncies rebudes mitjançant el telèfon, el correu o les xarxes socials, el 49% corresponen a l'àmbit del soroll (molèsties procedents de motors d'extracció de fum, de bombes d'aigua, de sistemes d'aerotèrmia, de locals musicals, d'obres d'excavació o d'enderroc, etc.); el 25% són per afectacions a les aigües (vessaments o abocaments directes o indirectes que arriben a les aigües superficials); el 14% representen qüestions relacionades amb els residus (activitats en què es gestionen de manera incorrecta els residus, acumulacions de runa o altres tipologies de residus en llocs no autoritzats, etc.), i el 12% restant són denúncies relatives al medi atmosfèric (molèsties d'olors i fums procedents d'activitats comercials, de cremes, pols generada en obres, etc.).

D'altra banda, pel que fa a les 29 fotodenúncies rebudes al llarg de l'any passat, el 31% corresponen a residus abandonats, el 24% són per contaminació de les aigües superficials (vessaments o abocaments directes o indirectes que arriben a les aigües), un altre 24% és relatiu a altres aspectes que afecten el paisatge (com són les zones naturals degradades, els carrers i camins en mal estat, etc.), el 17% són per afectacions sobre el medi atmosfèric (fum, pols, il·luminació excessiva, etc.), i el 4% restant fa referència a molèsties de soroll.

Des de l'Executiu, però, s'indica que les fotodenúncies que són de competència comunal són trameses al Comú corresponent perquè faci les actuacions necessàries per resoldre-les, i les que són competència del Govern es treballen al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat. De les 29 fotodenúncies rebudes l'any 2023, 16 van ser de competència comunal i 13, competència del Govern. En aquest sentit, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat va resoldre 11 de les 13 fotodenúncies rebudes l'any 2023 que són competència del Govern. La resolució de les dues restants està en curs i s'espera poder-les tancar en el termini de temps més breu possible.



Evolució de les queixes al departament / Entre el 2019 i el 2023 el nombre de denúncies/queixes i fotodenúncies rebudes al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat s'ha mantingut al voltant de les 120. Pel que fa a la seva tipologia, les queixes relacionades amb les molèsties de soroll són les que mostren un major increment (el 2019 n'hi va haver 21 i el 2023, 48); i les relacionades amb els residus són les que més han disminuït (el 2019 n'hi va haver 40 i el 2023, 22).

En els darrers anys, atès que la societat es mostra més conscienciada envers les qüestions ambientals, el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha obert nous canals de comunicació a disposició de la ciutadania per facilitar l'accés a l'administració a l'hora de denunciar possibles contaminacions o agressions al medi.

Durant els últims anys també es pot observar que cada vegada arriben menys denúncies a través del formulari específic de denúncia/queixa del Servei de Tràmits del Govern, i la tendència és que els ciutadans utilitzin cada cop més el telèfon, el correu electrònic i les xarxes socials per denunciar les agressions al medi. No obstant això, d'ara endavant, es preveu que s'incrementi l'arribada de queixes mitjançant el formulari T160, ja que des de finals del 2023, si es disposa de signatura electrònica, es pot presentar a través de la seu electrònica al web www.e-tramits.ad.

L'any 2023, el 45% de les denúncies rebudes pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat es van formular través del telèfon, el correu electrònic o les xarxes socials, el 32% van arribar mitjançant el formulari (per escrit a través del Servei de Tràmits) i el 23% es van rebre a través de l'aplicació de fotodenúncies, segons informa l'ANA.