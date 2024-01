La circulació queda oberta al Pas de la Casa

Durant la tarda d’ahir es va restablir la circulació per entrar des de França a Andorra pel Pas de la Casa. Així, el Departament de Mobilitat va informar mitjançant la xarxa social X cap a les 16.30 hores que la circulació a l’alçada de l’encreuament N22 i la RN320 (zona de la Croisade) queda reestablerta en els dos sentits després del bloqueig de les protestes dels agricultors que estan tenint a França durant aquests dies.

Així acaba un cap de setmana amb restriccions per part dels manifestants, que han afectat al Pas de la Casa. Els agricultors francesos van tallar l’accés d’Andorra per l’Ospitalet el divendres al matí, concretament cap a les 10.00 hores. I va ser a primera hora del matí quan un grup d’agricultors amb tractors van tallar la circulació a la Cruïlla de la Croisade. I és que durant tot el cap de setmana la circulació va estar totalment tancada per accedir a la RN-22 en direcció a Andorra. En direcció França des del Principat, però, els agricultors van deixar entrar alguns vehicles a comptagotes.

Aquestes protestes generades a França van ser per retard en el lliurament de polítiques públiques, la subvenció al gasoil agrícola, els preus que impulsen les indústries agroalimentàries als agricultors i la implementació de noves normes ambientals que prohibeixen els pesticides.

Demanen, a més, que les assegurances contra la sequera, com la que van patir durant la setmana passada, siguin efectives. Per això, el portaveu dels pagesos de la Cerdanya Francesa, Christian Tallant, va explicar ahir a RTVA que «ens retirem aquesta tarda, si dimecres a la tarda no tenim resposta del que hem dit, a partir de divendres tornarem a ser aquí», va informar, i va demanar ajuda a l’estat andorrà: «Esperem que Andorra ens ajudi, que truquin a París i els diguin que heu d’arreglar això», ja que «no pot ser que els comerços del Pas de la Casa quedin tant impactats per això». I és que durant aquest cap de setmana els restauradors al Pas de la Casa i comerciants s’han vist força afectats per aquestes protestes.