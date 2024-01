Natxo Lezkano, davant la derrota: «L’arbitratge ha influït en el joc»

El MoraBanc Andorra va trobar la derrota (79-86) en un disputat partit contra el Joventut Badalona en una trobada que es va disputar el passat dissabte a la Bombonera. El duel va estar marcat per una intensitat i alt nivell de joc per part dels dos equips. «Hem fallat molt, però també hem jugat molt bé», va exposar l’entrenador durant la roda de premsa postpartit. Així i tot, Lezkano va reconèixer que amb el rival «van fer un últim parcial molt ‘d’anar i tornar’, però la diferència ha estat en el fet que ells van estar més encertats que nosaltres».

En la mateixa línia de valoració del rival —un equip que també juga en la lliga europea—, el preparador va afirmar que «ells tenen una molt bona individualitat, el joc d’Evans és molt bo, és un dels millors anotadors de la lliga. Però nosaltres també hem tingut bones oportunitats i molt bon joc, amb Harding i Montero, en conjunt amb Maric, que ha aprofitat molts tirs sota l’anell que Montero no va encertar». D’altra banda, el qüestionament de l’actuació dels àrbitres va ser punt de diana en la qual Lezkano va llençar dards amb la seva opinió, ja que els jugadors, cos directiu i aficionats van poder presenciar, en moltes ocasions, faltes xiulades per part dels col·legiats que clarament van beneficiar o facilitar un augment de punts al rival. Fet que Lezkano va afirmar com una situació «de no entendre», perquè «hi ha dies que els he vist [als àrbitres] diferencials i d’altres que menys, però avui [dissabte passat] hi ha hagut un molt dolent arbitratge».

Finalment, el basc va apuntar que «l’arbitratge ha influït en el desenvolupament del joc», i va exposar que «no demano que ens donin res, però tampoc que ens treguin. Puc enumerar els partits en què ens han fet un mal arbitratge. Esperem que això millori».