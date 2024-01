Dos joves andorrans, seleccionats per participar a la 10a edició del PFJ

La delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) va seleccionar ahir a dos joves andorrans per participar en la 10a edició del Parlement Francophone des Jeunes (PFJ), la qual se celebrarà a principis de juliol a Montreal, Canadà. Cal remarcar que, segons les condicions establertes per poder participar en aquest certamen, els seleccionats han de ser un noi i una noia d’entre 18 i 25 anys. D’aquesta manera, i un cop analitzades totes les sol·licituds rebudes, la delegació del Consell General a l’APF va triar a Inés Bafaluy i Marc Salinas com a representants andorrans al PFJ.

Tal com van informar des de la delegació de l’APF, enguany es valora molt positivament la quantitat de sol·licituds rebudes, les quals s’han elevat a més d’una desena. Aquesta ha estat la vegada que més demandes s’han presentat per poder participar en el Parlement Francophone des Jeunes. A partir d’ara, i segons estableix el guia de procediment del PFJ, el 7 de febrer es faran públics els candidats de tot el món aptes per assistir a la trobada de Montreal. Més tard, entre finals de març i principis d’abril es faran una sèrie de reunions telemàtiques per explicar a tots els seleccionista quin és el funcionament exacte de l’edició d’enguany del PFJ.

El Parlement Francophone des Jeunes va ser promogut pels caps d’estat i de govern de la Francofonia, reunits el setembre de 1999 amb motiu de la Cimera de Moncton, el tema principal de la qual va ser la joventut. La primera edició va tenir lloc l’any 2001 al Quebec, celebrant-se des de llavors bianualment fins el dia d’avui i comptant amb el suport financer de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).