Debut de Caminal, Garcia i Cornella als Mundials júniors

Portes du Soleil-Haute Savoie acull en diferents seus, des del 28 de gener fins al 3 de febrer, els Campionats del Món júniors d’esquí alpí amb la presència de quatre esquiadors de la FAE. Jordina Caminal, Clàudia Garcia i Pere Cornella van debutar ahir amb el primer entrenament oficial de descens a Chatel.

Caminal va quedar quarta, Garcia 37a i, en homes, Cornella va ser el 33è temps. Àlvar Calvo, el quart representant andorrà, debutarà dimecres al Team Combined.

En l’entrenament de descens, Caminal, que sortia amb el dorsal 17, va marcar el quart temps amb 1.09.94, a 0.73 del millor registre, que va ser per a la francesa Garance Meyer (1.09.21). L’andorrana marcava el segon temps al primer sector, el sisè al segon sector i el cinquè al tercer. Per la seva part, Garcia, que corria amb el dorsal 32, va quedar en una 37a posició a 4.26 (1.13.47), amb un primer sector en què era el 24è temps, un segon que era el 37è i el tercer sector en què marcava el 36è crono. Pel que fa a l’entrenament de descens masculí, Cornella va quedar 33è amb el dorsal 32. El seu crono, 1.22.80, va quedar amb +3.88 respecte al milloro registre, que va ser per al noruec Simen Sellaeg. Cornella marcava el 40è temps al primer sector, i el 21è i 31è als dos següents, respectivament. Finalment, avui tindrà lloc el segon entrenament oficial de descens, també amb Caminal, Garcia i Cornella.

LA NIT DE L’ESQUÍ / El passat divendres va tenir lloc la Nit de l’Esquí 2024, una cita organitzada per la Federació Andorrana d’Esquí per rebre a tota la gent que estima i dona suport al món de la neu a Andorra, i per recaptar fons per la preparació de tots els atletes de la FAE. Gairebé 300 persones van formar part del sopar i dels sortejos i regals que es van fer en una nit distesa i de comunió entre totes i tots.

Les vora 300 persones es van repartir en 26 taules a l’Sport Hotel Village de Soldeu. Es van donar 22 premis repartits entre 19 lots, entre els que s’incloïen dos viatges a la Riviera Maya. També hi va haver dues subhastes, una a benefici de la Fundació Privada Meritxell (el quadre de la bandera GS dels passats Jocs de Beijing) i l’altra un mono de Joan Verdú en benefici de la FAE. L’acte es realitza amb la finalitat de donar suport als esquiadors i esquiadores perquè tinguin les millors condicions possibles per poder dur a terme els seus entrenaments i competicions.