Jordi Jou ‘refresca’ els coneixements en una jornada de tecnificació

El passat dissabte va tenir joc la jornada de tecnificació al Club de Esportiu dels Serradells, a la qual va assistir el responsable de la secció de natació del Club de Natació Sant Andreu —un dels clubs espanyols amb més prestigi i del que han sortit figures de l’elit catalana, espanyola i europea—, Jordi Jou Ventola. L’acte va consistir en una xerrada en què es van presentar estratègies i recomanacions amb exemples teòrics i pràctics sobre la seva percepció del treball amb els grups d’edat a les instal·lacions del centre esportiu dels Serradells. Així, aquesta és la segona xerrada tècnica a Andorra de l’entrenador olotí del CN Sant Andreu, ja que el juliol de 2023 en va fer una altra, centrada en les especificitats de l’ensenyament i l’aprenentatge de l’estil braça. Per la seva part, el director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Alfonso Maltrana, va afirmar que «activitats com aquesta permeten, a cada entrenador, refrescar el seu punt de vista sobre el treball amb les categories inferiors i facilita l’adopció de noves idees que renoven les metodologies d’ensenyament i aprenentatge, per tant, només podem valorar-la de forma positiva».

D’altra banda, Maltrana també va aprofitar la trobada per remarcar que «l’activitat representa una experiència que aporta un coneixement que, lògicament, s’adapta a la realitat d’esportistes i clubs d’Andorra, i de la que estem convençuts que és fàcil treure un profit genera».

Finalment, durant la sessió pràctica els assistents van escoltar consells i recomanacions amb la finalitat d’afavorir el seu rendiment i la seva motivació per a progressar. «Per a un nedador el canvi, en el sentit de millora de la tècnica, sempre equival a una millora efectiva sobre el seu rendiment, o directament sobre el seu temps en una competició i l’edat més favorable per a incorporar bons hàbits associats al compromís és aquesta», va exposar el director tècnic de la federació.