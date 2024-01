Comença l’edició del 10è concurs RECcrea

El servei de Política Lingüística de Govern posa en marxa la fase formativa del desè Concurs de curtmetratges RECcrea, en col·laboració amb l'Associació Ull-nu, amb 30 sessions a les aules de tercer i quart de segona ensenyança a tots els sistemes educatius del país. Els professionals de l'associació, doncs, orienten als alumnes en l'elaboració dels guions i dels curtmetratges, la direcció d'actors i la supervisió del treball audiovisual, a través de diverses formacions que clouran al març.

RECcrea és un projecte de dinamització adreçat als estudiants de tercer i quart de segona ensenyança amb l'objectiu de promoure la creativitat audiovisual. Està patrocinat per Pyrénees Andorra. Els curtmetratges han de ser amb català, de temàtica lliure i no poden durar més de vuit minuts. El termini per lliurar els originals s'acaba el 26 d'abril.

Els tres primers classificats rebran vals de compra per a Pyrénees Andorra i els seus curts s'emetran a Andorra Televisió. Tots els finalistes rebran un diploma acreditatiu i un obsequi. El concurs compta amb el suport dels centres educatius i de Ràdio i Televisió d'Andorra, que en l'edició passada va rebre 18 originals, en què van prendre part 80 alumnes.