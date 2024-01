Detingut per posar-se agressiu amb la dona i trencar mobiliari de casa

Un home de 55 anys va ser arrestat aquest diumenge al vespre, quan la seva esposa va requerir la Policia perquè s’havia posat agressiu i havia trencat mobiliari de casa seva. En el moment en què els agents van intervenir, el detingut els va intentar agredir i es va resistir amb força, així com proferir diversos insults i amenaces. Un cop el van traslladar al despatx central, l’home, que no va deixar de mantenir una actitud violenta en tot moment, va proferir un cop de peu a l’abdomen d'un agent. Per tot plegat se’l va detenir com a presumpte autor de delictes contra la funció pública, l’honor, la llibertat i la integritat física i moral.

A més, un altre home, turista i de 30 anys, va ser detingut la matinada de diumenge com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per desobediència i resistència. L'arrestat va reaccionar de manera desproporcionada amb els agents després que el localitzessin caminant per la CG2 al port d’Envalira sense samarreta, desorientat i en un fort estat d’embriaguesa, i l’acompanyessin fins a l’hotel del Pas de la Casa en el qual s’allotjava.

Un total de 10 persones més van ser arrestades des de divendres per donar positiu en alcohol o drogues al volant. Set d'elles, la majoria turistes i amb edats compreses entre els 24 i els 65 anys, conduïen sota els efectes de l’alcohol. Totes elles van ser controlades amb taxes de 0,85 a 2,40, registrant-se la més elevada diumenge a la tarda en un control a un conductor de 49 anys i resident al país.

Pel que fa als tres arrestats per conduir sota els efectes dels estupefaents, dos d'ells són turistes, amb edats situades en els 23, 29 i 37 anys. El més jove, a més, es trobava en possessió d'1,1 grams de cocaïna. Diumenge al migdia també es va controlar amb un gram de cocaïna un altre turista que accedia al Principat per la frontera del riu Runer.

Finalment, un altre home de 42 anys i no resident va ser detingut a Canillo per incomplir una ordre d’expulsió administrativa.