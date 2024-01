Arriba una nova edició dels Encants de Sant Antoni

S’enceta una nova edició dels Encants de Sant Antoni a Escaldes-Engordany per al pròxim 4 de febrer, una tradició més que habitual a la parròquia en apropar-se la Candelera, la qual té lloc 40 dies després de Nadal. Per a aquesta edició, els Encants compten amb la participació de tots els escaldencs i escaldenques que han aportat els productes que, posteriorment, se subhastaran. Entre els aliments que es recullen es troben productes artesans derivats del porc com llonganisses, bulls, patés d’ànec, coques masegades, de greixons, orelletes, pots de mel i confitures. Tots aquests productes recollits en diferents lots se sortejeran a partir de les 11.30 hores, a la plaça de l’església de Sant Pere Màrtir. Tots els interessats en participar en l’edició d’enguany hauran d’adquirir les butlletes que es poden comprar en els diferents comerços de la part alta de la parròquia adherits a la iniciativa, a un preu de cinc euros.

Cal recordar que ja fa més de 100 anys que els Encants de Sant Antoni es porten celebrant i, tot i que amb el pas del temps s’han anat introduint algunes variacions, sempre mantenen aquest component més solidari, motiu pel qual tots els diners recaptats es destinaran a Càritas parroquial. També hi compten amb un factor més festiu, ja que com a fi de festa l’esbart Santa Anna oferirà una exhibició dels balls més tradicionals. L’espectacle anirà acompanyat d’un petit aperitiu, el qual servirà per tancar l’edició d’enguany dels Encants de Sant Antoni.