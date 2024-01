Afectacions al túnel de la Tàpia de Sant Julià de Lòria

Entre demà i dimecres, hi haurà diversos talls alternatius al túnel de la Tàpia de Sant Julià de Lòria a causa d’un canvi en l’enllumenat. L’afectació serà entre les 06.00 i les 16.00 hores, i des del departament de Mobilitat es recomana circular amb precaució, ja que s’alteraran els sentits de circulació. Cal recordar que la setmana passada, concretament dimarts, dimecres i dijous, ja es van dur a terme també diversos treballs en en aquest pas soterrat, els quals van comportar alteracions en els sentits de la marxa.

Per El Periòdic

