Puig aconsegueix la novena posició al primer entrenament

Ahir Cortina d’Ampezzo va acollir el primer entrenament de descens de la Copa del Món de para alpí, amb Roger Puig marcant el 9è temps.

L’andorrà va competir a una pista espectacular, on es va disputar la Copa del Món de descens femenina el cap de setmana, i on es disputaran els pròxims Jocs Olímpics d’Hivern. A més, es tractava d’un test per fer un assaig general de cara als Jocs, amb tot el sistema de competició en funcionament. Durant l’entrenament, Puig es va trobar bé, amb algunes coses que sap que ha de corregir, però se sent preparat per avui disputar amb tot el descens d’aquesta Copa del Món.

Avui tindrà lloc la jornada de descens, i demà un supergegant, un eslàlom el dijous i un altre eslàlom el divendres.

Mundial Júniors

A Chatel, ahir es va disputar el segon entrenament de descens corresponent al Campionat del Món júnior d’esquí alpí. Jordina Caminal va ser 10a, Clàudia Garcia 37a i Pere Cornella 37è.

Al descens femení, Caminal va tornar a fer un bon crono, 1.09.61, a 1.24 del millor registre, el de l’austríaca Victoria Olivier (1.08.37), mentre que Garcia, la qual va disputar aquests dos entrenaments de descens per preparar el supergegant que correrà demà, va aconseguir el 37è temps a 3.40 per continuar construint.

Pel que fa al descens masculí, Cornella va ser 37è amb 1.22.82, a 3.35 del millor registre, que ahir va ser per al suís Philipp Kaelin (1.19.47). Avui té lloc la cursa de descens d’aquests Mundials júniors, en aquest ja només amb Caminal i Cornella.