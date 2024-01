Les altes temperatures ajornen el G3 de les Andbank GSeries

A contracor, els organitzadors de les Andbank GSeries es van veure obligats a prendre la dolorosa decisió d’ajornar el meeting (G3) que s’havia de disputar aquest dissabte dia 3 de febrer.

Les altes temperatures que es registren al Port d’Envalira (2.400 metres) no permeten treballar amb normalitat a la pista del Circuit Andorra – Pas de la Casa. Així ho va comentar el director de la instal·lació, Alex Bercianos: «La situació anticiclònica està afectant en general tot el país i que segons les previsions s’allargarà fins al dia 5 de febrer, els mapes meteorològics no preveuen canvis fins a aquesta data. Així doncs, creiem que la decisió més coherent, tant per als competidors i les seves mecàniques com per mantenir la pista amb un mínim de condicions per poder recuperar-la en el moment que la meteorologia canviï, és la d’ajornar una setmana la competició».

Això no obstant, la recta final del calendari de les Andbank GSeries queda d’aquesta manera: la G3 es disputarà el 10 de febrer mentre que una setmana després, el 17 de febrer, finalitzarà el campionat amb la disputa de la G4.