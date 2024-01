En una penúltima posició després del SD Amorebieta en la classificació dels 22 equips que disputen LaLiga Hypermotion, aquest és el punt en el qual es troben els tricolor, un equip que no acaba de remuntar ni sortir del pou de les derrotes. Al darrer partit, que es va jugar diumenge a l’Estadi Nacional contra l’Elx, els tricolors van tornar a caure a causa d’un exigent duel que va acabar amb un marcador 0-1 en contra dels de Sarabia. La desconcentració de l’equip després del descans de la primera part va deixar un forat en la defensa andorrana que el rival va aprofitar. «Abans del descans ens estàvem trobant còmodes amb la pilota, després no hem entrat malament del tot. Ha estat un partit en què hi ha hagut molt duel individual enmig del camp. Amb tot plegat, ha arribat l’acció del pal que gairebé acaba en gol i a partir d’aquí ens hem descentrat, si li sumem a això que hem jugat contra un equip que està a dalt, que té molts bons jugadors, doncs al final això passa factura», va declarar Eder Sarabia en declaracions postpartit. Per la seva part, l’entrenador també va valorar molt positivament el matx, tot i la derrota que els manté allà baix. «Ells [l’Elx] amb la pilota et proposen coses i et comprometen, però en aquest sentit hem sigut rigorosos amb la nostra defensa, no ens han generat oportunitats molt clares durant la primera part. Nosaltres hem arribat bé i per mi és un partit d’empat», va exposar Sarabia. A més, va fer una valoració general de la trobada en què va remarcar que el gol marcat pel rival va arribar en un moment en què els canvis estaven connectant amb el partit: «Hem tingut poc menys de cinc minuts després dels canvis en què no estàvem ubicats i ells [els jugadors de l’Elx] han tingut les dues arribades més clares al minut 80 i 81. És veritat que ens hem tornat a precipitar en els últims minuts». Quan a la defensa sòlida que van mostrar els tricolor, el tècnic va exposar que «valoro força l’actitud defensiva i tot el que hem estat parlant de posar coses a un equip que està allà baix. Ens ha faltat claredat, perquè en els primers minuts han tingut algunes oportunitats clares, però és un partit que ha pogut ser d’empat».

De cara a la perillosa acció que va rebre Jon Karrikaburu i que es va xiular en contra dels andorrans, el tècnic va preferir no valorar l’actuació dels col·legiats: «Si parlo de l’actuació del col·legiat, però jo convido a la gent a què vegi el minut 18, més o menys, en el qual es veu claríssimament la falta directa que ens han fet i que ens han xiulat en contra. Això és una targeta vermella directa molt clara per l’acció del jugador de l’Elx».

Finalment, el basc va aclarir que no hi ha intenció de fer canvis al club, menys de cara a una possible substitució de l’entrenador. «La gent sap tot el que m’agrada aquest equip i que faria l’impossible i més per tenir bons resultats. Sempre poso el màxim de mi perquè això surti bé. Hem tingut conversacions amb l’staff, amb els capitans i altres jugadors, entre tots intentem proposar solucions pel bé de l’equip».