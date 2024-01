L’Acord d’associació amb la UE es podria endarrerir fins a l’any vinent

L’Acord d’associació amb la Unió Europea (UE) podria dilatar-se amb el pas del temps, al no estar encara clara la possibilitat que el calendari inicialment previst tant per l’Executiu de Xavier Espot com per part dels diferents organismes europeus. Després de la reunió d’ahir de les formacions polítiques que conformen el pacte d’Estat per aquest afer, el cap de Govern va esmentar que, en l’actualitat, «tenim un text parcial que està redactat majoritàriament en francès» i s’estan efectuant els diversos processos de traducció, inclòs al català. Tot seguit, «es faran tots els processos de ratificació per part del Parlament Europeu i, després, dels nostres procediments interns», tal com va explicar el cap de Govern. En conclusió, Espot va testificar que «no se sap» quant tardarà «com a conseqüència de tot aquest treball», assegurant que no se sap si «aquest text podrà ser ratificat pel Parlament de la UE actual, o caldrà esperar al nou» que sorgirà després de la celebració de les eleccions europees que se celebraran el mes de juny. La variabilitat d’aquests esdeveniments podrien portar a «posposar la ratificació al mes d’octubre o novembre en comptes del mes de maig», fet que «impactarà en la data de celebració del referèndum», afirmant que seria possible que el referèndum se celebrés entre el mes d’octubre del 2024 i març de 2025, suposant «una forquilla de sis mesos», segons va explicar el cap de Govern.

La UE pensa a allargar fins al desembre/ Segons fonts a les quals ha pogut tenir accés aquest mitjà, la Unió Europea tindria ja un primer calendari temptatiu a tall de full de ruta envers l’Acord d’associació amb Andorra i San Marino en aquest 2024. En aquest calendari subjecte a canvis, es contempla que tots els processos de traducció del document concloguin entre el mes de març i juny d’aquest any.

Seguidament, la Comissió Europea (òrgan executiu de la institució) elaborarà i tramitarà amb el Consell de la Unió Europea (entitat que representa a tots els estats membres de la UE amb la representació dels ministres d’aquests per adoptar les lleis i coordinar polítiques), una proposta de decisió per a la signatura de l’Acord. Després que s’hagin celebrat les eleccions al Parlament, el Consell de la UE adoptarà la decisió de la signatura a principis de setembre i facultaria a la Comissió per poder signar.

Així mateix, la UE contemplaria poder celebrar la cerimònia de signatura entre la Comissió Europea, Andorra i San Marino a la segona meitat de setembre. A continuació es transmetria l’Acord signat al Parlament Europeu per a passar per un procés d’aprovació parlamentària, pensant que es podria efectuar aquest procés entre mitjans d’octubre i principis de desembre. En conclusió, l’Acord seria retornat al Consell de la Unió Europea una vegada aprovat pel Parlament per a celebrar la seva conclusió i ratificació.

Aquesta temptativa de la Comissió Europea significaria que es procediria a aprovar l’Acord tenint en compte les eleccions europees i que dos diferents Comissions estaran al càrrec de la UE i no es contempla directament la rubricació (és a dir, el compromís de no modificar el text abans de la seva firma), cosa que en un primer moment es voldria evitar per part d’Andorra. Tot i això, el cap de Govern va esmentar ahir que «no haurien de tenir cap mena d’impacte les eleccions al Parlament Europeu respecte a la ratificació d’aquest Acord d’associació».

Qüestionat per la possibilitat que el tractat sigui finalment considerat com un Acord Mixt per part de la Unió Europea i s’hagi d’aprovar per tots els Parlaments dels estats membres, Espot va testificar que «la posició de la Comissió és que no és un Acord Mixt», a més d’esmentar que el text parcial actual s’ha anat treballant conforme a aquesta condició.