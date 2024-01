Andorra Endavant capitaneja una reunió cimera sobre Europa

En una mostra de compromís i transparència, Andorra Endavant ha pres la iniciativa d’assegurar un futur informat per al poble andorrà. Amb la felicitació del director del gabinet del Representant del Copríncep francès, el Sr. Mauri, per la tria d’Andorra Endavant del prestigiós gabinet Gide, un dels gabinets de més renom pels temes europeus, s’ha posat de manifest la determinació de tenir una anàlisi experta sobre l’Acord d’Associació amb la UE.

La decisió d’organitzar una trobada a Brussel·les als despatxos dels assessors d’Andorra Endavant, presidida per la formació andorrana amb la presència dels representants dels coprínceps i de l’Executiu, subratlla la importància d’aquesta col·laboració. Així, Montaner, Amador i Monteagudo celebren l’interès mostrat del Govern i dels representants dels coprínceps amb el seu desplaçament cap a Brussel·les en els despatxos dels assessors d’Andorra Endavant Gide, una oportunitat única per aclarir qüestions rellevants, especialment a nivell dels annexos pendents.

La trobada, programada per al 12 de febrer a les 11.00 hores, no només reflecteix el compromís del grup parlamentari amb la ciutadana, sinó que també destaca la confiança en un gabinet amb antecedents d’èxit similar a Mònaco. Amb aquesta acció, Andorra Endavant posa de manifest el seu compromís ferm i proactiu en la defensa dels interessos del país, subratllant que no es pot prendre a la lleugera el futur d’Andorra i la seva sobirania.

L’aposta per la transparència i la participació del poble a través d’un futur referèndum ressalta la voluntat d’Andorra Endavant de mantenir informada la ciutadania i assegurar que puguin prendre decisions ben fonamentades sobre l’Acord d’Associació amb la UE. «En aquests moments crucials», van exposar, «Andorra es presenta com una nació decidida a no deixar res a l’atzar i a construir un futur basat en el coneixement».