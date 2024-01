Comencen les obres de l'aparcament de la Terra de la Coma Llarga

Avui s'han iniciat les obres del nou aparcament de la Terra de la Coma Llarga d'Encamp amb una previsió de 142 places. Tal com explica el conseller d'Obres Públiques i Urbanisme, Benjamí Rascagnères, creuen que «hauria de quedar enllestit en aproximadament quatre mesos, per tant, a principis de juny podria estar en servei».

El Comú d'Encamp va projectar-ho al centre de la parròquia en previsió de la reconversió en habitatges d'aparcaments com el de Terres Primeres o en un futur el de sant Miquel. Tal com comenta la consellera d'Infraestructures i Manteniment, Sabrina Grégoire, es tracta «d'una alternativa per no disminuir el nombre de places al centre, tan necessàries per als ciutadans i visitants».

El projecte també inclou dos punts de recollida d'escombraries, un a l'entrada per la part del carrer de Riu Blanc, i un a l'entrada tocar de la rotonda de l'antic telecabina. Un espai on, a més, s'habilitarà un nou pipicà, que se sumarà als 11 existents a la parròquia, per donar servei a la zona propera al carrer del Mirador.

Per altra banda, també es preveu la creació de 300 metres quadrats de zona enjardinada, la plantació de 32 arbres que permetran reduir l'escalfament dels vehicles, i l'ús de l'escorça de pi al terra de la zona enjardinada per limitar les necessitats d'aigua de les zones a regar.