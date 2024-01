Retencions a l'avinguda Meritxell per una fuita d'aigua

El Comú d'Andorra la Vella ha informat aquest dimarts de les retencions que s'estan produint a la zona de l'avinguda Meritxell i Mitjavila a causa d'una fuita d'aigua. Concretament, l'afectació està tenint lloc a l'alçada del número 71 de l'avinguda de Meritxell i, malgrat que es pot circular per aquest tram, hi ha força congestió de vehicles. Des de la corporació es detalla que s'està treballant per resoldre l'avaria com més aviat millor.