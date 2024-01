Andorra, al top 20 de països més visitats del món

Segons les publicacions de l'OMT, França és el país que lidera les estadístiques més recents amb els seus 117,1 milions de turistes, seguit d'altres territoris com Polònia (88,5), Mèxic (51), els Estats Units (45), Tailàndia (39,9) o Itàlia (38,4).

Malgrat la seva dimensió i els seus poc més de 85.000 habitants, Andorra es troba dins del top 20 dels països més visitats del món segons les dades de l'Organització Mundial del Turisme (OMT). Concretament, amb els seus 9,3 milions de turistes, el Principat se situa en la 18a posició del rànquing mundial, per davant de països com Argentina (7,4 milions), Rússia (6,3 milions), Brasil (6,3 milions) o Nigèria (5,2 milions).

Per El Periòdic

